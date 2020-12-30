روسيا تعلن عن زيادة أقمارها الصناعية في الفضاء الخارجي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الأربعاء، أن المجموعة المدارية الروسية المدنية ذات الاستخدام المزدوج قد زادت 7 أقمار صناعية خلال عام 2020. وجاء في بيان رسمي على موقع "روس كوسموس" الإلكتروني أن "الكوكبة المدارية الروسية للأغراض الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والملاحية تتكون من 99 مركبة فضائية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وللمقارنة، في نهاية عام 2019، أفادت "روس كوسموس" بوجود 92 مركبة في المدار الفضائي.وبالإضافة إلى الأقمار الصناعية المدنية، تمتلك روسيا كوكبة من الأقمار الصناعية العسكرية. في نهاية عام 2019، كانت تتألف من 163 مركبة فضائية

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