المرصد: القصف الإسرائيلي دمر مخازن سلاح لحزب الله وإيران في الزبداني

أعلن المرصد السوري اليوم الأربعاء أن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا دمر مخازن سلاح لحزب الله وإيران في الزبداني.
وجددت إسرائيل قصفها على سوريا مستهدفة مواقع لحزب الله اللبناني وكتيبة للدفاع الجوي في ريف دمشق تصدت لعدد من الصواريخ، ما تسبب بمقتل جندي على الأقل وإصابة خمسة آخرين من صفوفها، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتكثّف اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية واخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامنًا مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا" ومنع نقل أسلحة الى حزب الله.
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