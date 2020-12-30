إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان لإجراء مناورات عسكرية

أغلقت إسرائيل المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان المحتل، وذلك بعد استعدادها للقيام بتدريبات عسكرية أعلنت عنها في وقت سابق اليوم الأربعاء. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، صباح اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي سيجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل. وقالت الهيئة إن التدريبات تشمل إطلاق نار بالذخيرة الحية، كما سيتم إطلاق صواريخ. وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء قصفت طائرات إسرائيلية مواقع للدفاع الجوي السوري في ريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن القصف خلف قتيلا وإصابة 3 عسكريين.

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