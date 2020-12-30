لبنان.. إصابة رئيس بلدية بكورونا

أعلن رئيس بلدية المنصف في قضاء جبيل، خالد صدقة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو في الحجر المنزلي مع افراد عائلته.

وقال إن إحدى الموظفات في البلدية مصابة أيضا”، داعيا جميع ابناء البلدة وسكانها الى “التقيد بالارشادات الوقائية والابتعاد عن التجمعات الشعبية.

وكانت ​وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، سجلت الوزارة 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في لبنان إلى 175118، فيما وصلت الوفيات إلى 1430 حالة.