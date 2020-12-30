أكثر من 30 ألف في سجون أردوغان.. وزير الدفاع التركي يكشف عدد المعتقلين خلال 2020

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأربعاء عن عدد المعتقلين الأتراك فى سجون أردوغان خلال 2020 والذي بلغ أكثر من 30 ألف شخص.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنه تم اعتقال 30 ألفًا و416 شخص منذ 24 يوليو 2015 بتهمة الإرهاب.

وأضاف أنه تمّ خلال العام 2020 تنفيذ أكثر من 200 عملية اعتقال داخل البلاد وخارجها، وجرى خلالها تحييد 3 آلاف و646 إرهابيًا.