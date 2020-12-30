مقتل مسلح خطط لتنفيذ عملية انتحارية خلال احتفالات رأس السنة بالعراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، عن إحباط تفجير انتحاري خلال أعياد رأس السنة في بعقوبة.

ووفقًا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، تم قتل مسلح كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف في بعقوبة.

وتفصيلًا، قالت الوكالة إنه بناء على اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم في وقت سابق، وبعملية استباقية استخباراتية نوعية، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى والذي كان يخطط لتفجير نفسه في قضاء بعقوبة أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأضافت أنه تم تفكيك الحزام الناسف والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف مع عتادها ورمانات يدوية كانت بحوزته.

ولفتت إلى أنه تم القبض على إرهابي آخر مطلوب وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية.