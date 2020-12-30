وكالة تنظيم الأدوية البريطانية تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا

أعطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا الضوء الأخضر لإستخدام لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا الخاص بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الحكومة البريطانية اليوم /الأربعاء/ - في بيان نشرته على موقعها الرسمي الالكتروني - أنها وافقت على توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية لإستخدام اللقاح في بريطانيا.
وقد أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح أنه فعال بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا، فيما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك - لشبكة سكاي نيوز" البريطانية - "اللقاح هو طريقنا للخروج من الوباء" .. مشيرا إلى أنه سيتم طرح لقاح أكسفورد اعتبارا من 4 يناير المقبل، الأمر الذي سيساعد على التسريع في تطعيم الشعب البريطاني والعودة إلى الحياة الطبيعية.
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