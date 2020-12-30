للمرة الأولى.. ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة، ليصل الإجمالى إلى مليون و687185.
وأضاف المعهد أنه سجل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالى إلى 32107.
يشار إلى أنه جرى حتى الآن تطعيم نحو 42 ألف شخص معظمهم فى دور الرعاية حسبما أفاد معهد روبرت كوخ. وبدأت ألمانيا رسميا حملة التطعيم للوقاية من كورونا يوم الأحد.
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