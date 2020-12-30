الجيش اللبناني يعتقل شخصين سرقا سيارة وحاولا عبور الحدود مع سوريا

أعلنت مديرية مخابرات الجيش في لبنان، اليوم الأربعاء، عن توقيف شخصين يستقلان سيارة مسروقة في منطقة القصر.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أوقفت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش، لبنانيين، بعد عملية مطاردة لسيارة كيا سوداء اللون في منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية شمالي قضاء الهرمل.

وقالت المديرية إن اللبنانيين ع.ن و م.ع اللذين كانا بداخلها، وهما من منطقة الشمال، قد سرقا السيارة والتي كانت في طريقها إلى الأراضي السورية.

ولفتت إلى أن الجيش نقل الموقوفين إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق تمهيدا لتسليمهم مع السيارة للقضاء المختص.