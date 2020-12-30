ذخائر فائقة الدقة.. صفقة أسلحة بين السعودية وأمريكا بقيمة 290 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع ثلاثة آلاف من الذخائر الموجهة فائقة الدقة للسعودية في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.
وتأتي الصفقة في الأيام الأخيرة لفترة دونالد ترامب الرئاسية.
وقال البنتاجون إن الصفقة ستشمل ثلاثة آلاف من القنابل صغيرة القطر جي.بي.يو-39 والحاويات ومعدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.
وأضاف في بيان "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر أرض-جو الموجهة بعيدة المدى".
وتابع أن "حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة تتسبب في أضرار جانبية أقل".
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة.
ورغم موافقة وزارة الخارجية فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو إتمام مفاوضات، وقال البنتاجون إن شركة بوينج هي المتعاقد الرئيسي للأسلحة.
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