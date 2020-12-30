مسئولة أمريكية سابقة تحذر من أعمال شغب تجتاح واشنطن الأسبوع المقبل

حذرت أوليفيا تروي المستشارة السابقة للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالية اندلاع أعمال عنف وشغب في شوارع واشنطن يوم 6 يناير المقبل، على خلفية تصديق الكونجرس رسميًا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن وفقًا لنتيجة تصويت المجمع الانتخابي.
وقالت تروي في لقاء لها في برنامج "deadline": في الحقيقة أشعر بالقلق من حدوث أعمال عنف في 6 يناير لأن الرئيس ترامب نفسه يشجعها".
وأضافت تروي: "ينشر ترامب العديد من التغريدات لتحريض مؤيديه على إحداث الشغب بداعي الوطنية لدعم رئيسهم".
وغرد ترامب على تويتر يوم الأحد قائلًا: "أراكم في واشنطن يوم 6 يناير، لا تفوتوها، انتظروا معلومات للمتابعة".
وكانت أوليفيا تروي قد شغلت منصب مستشار الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب لبنس إلي أن تركت العمل في أغسطس الماضى وبعدها راحت توجه انتقادات حادة لنهج إدارة ترامب في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
وجاءت تصريحاتها الأخيرة تعقيبًا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن أن فندق هارينجتون وملهى هاريز بار، وهما مكانان للتجمع المتكرر لمجموعة Proud Boys اليمينية المتطرفة، أعلنا عزمهما إغلاق أبوابهما في الفترة من 4 إلى 6 يناير، تحسبًا لاندلاع أعمال شغب.
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