نصف مليون حالة كورونا فى إسرائيل.. تل أبيب تسجيل 5583 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 5,583 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 99,126 اختبارًا، ووصل معدل الفحوصات الموجبة فيها إلى 5.7%.

وارتفعت الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 414,447 إصابة، ويأتي المعدل القياسي بالإصابات مع دخول الإغلاق العام في البلاد يومه الرابع، ومع استمرار حملة التطعيم ضد الوباء.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الإعلام أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 40,929 مصابا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 3,292 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات توجد 609 إصابات تعد خطيرة منها 188 إصابة حرجة، و169 إصابة حالتهم متوسطة، بينما يوجد 154 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلن وزير الصحة يولي إدلشتاين، صباح اليوم، أن 151,986 مواطنًا تلقوا التطعيم ضد الفيروس يوم أمس، ليبلغ إجمالي من حصل على التطعيم من الفيروس نحو 650 ألفا.