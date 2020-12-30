رئيس الحكومة البريطانية: إيجاز استخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا) انتصار للعلم البريطاني

أ/ أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سعادته بإيجاز استخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا) الخاص بفيروس كورونا المستجد .
وقال جونسون - في تغريدة نشرها على صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الأربعاء/ - " إنها لأخبار رائعة حقًا وانتصار للعلم البريطاني .. سننتقل الآن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين في أسرع وقت ممكن " .
وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا قد أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا)، بعدما أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح أنه فعال بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا .
نوب/هـ ج ر/س.ع
أ ش أ
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