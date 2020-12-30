وزير الخارجية التركي: الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع أمريكا بشأن S400

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن منظومة الصواريخ الروسية S400.
وأضاف أوغلو أن "بلاده أثبتت للجميع بأنه لا يمكن القيام بأي فعالية في شرق المتوسط بمعزل عن تركيا".
وتابع قائلا: "مستعدون للسير بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في بيئة أكثر إيجابية العام المقبل، وننتظر من الاتحاد أن يكون كذلك".
ولفت أوغلو إلى أن الدبلوماسية كانت من أولويات أنقرة خلال عام 2020، و"حينما أُغلقت قنوات الحوار كنا في الميدان لإعادة فتحها".
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