في مراسم بسيطة.. تفاصيل توقيع الاتحاد الأوروبي رسميا على اتفاق بريكست.. واستعدادات بريطانيا للخروج

وقع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، رسميا على اتفاق التجارة لما بعد خروج بريطانيا من التكتل والذي يسمى بـ"بريكست".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، وقع الزعماء برئاسة رئاسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الأربعاء، على المعاهدة المتفق عليها مع بريطانيا في مراسم قصيرة.

ومن المقرر بعد ذلك نقل الاتفاق إلى لندن على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتوقيع رئيس الوزراء بوريس جونسون عليه، عشية خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة ستكون "أفضل صديق وحليف يمكن أن يكون للتكتل".

وسيتم استدعاء البرلمان البريطاني للتصويت على الاتفاقية، التي تحدد القواعد لعلاقة تجارية وأمنية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبدأ البرلمان الأوروبي فحص الاتفاقية لكنه لن يحصل على فرصة للتصديق عليها، قبل أن تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي في منتصف ليل الخميس.

ومع ذلك، تم منح الاتفاق دعمًا بالإجماع من سفراء الدول الـ27 ، ومنح الدول الأعضاء موافقتها الخطية اليوم.

وقال متحدث باسم رقم 10 إنه سيتم بعد ذلك نقلها لرئيس الوزراء البريطاني لتوقيعها في داونينج ستريت.