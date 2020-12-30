بيان مهم من السفارة السعودية في اليابان بشأن زلزال إيباراكي

أعلنت سفارة المملكة في اليابان، اليوم الأربعاء، سلامة مواطنيها من الزلزال الذي وقع في محافظة إيباركي شمالي شرق البلاد.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها تتابع آثار الزلزال في محافظة إيباركي الذي ضربها بقوة (5.6) درجة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الأرقام 09055833862، 0335895242، متمنية السلامة للجميع.

وكان زلزال قوي بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق اليابان في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.

وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية، بأن شدة الزلزال الذي وقع على عمق 60 كيلومترًا سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في أجزاء من محافظة إيباراكي شمال شرق العاصمة طوكيو وكذلك في بعض البلديات في محافظتي تشيبا وتوتشيجي المجاورتين.

ولم تصدر السلطات حتى الآن أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.