أعلنت سفارة المملكة في اليابان، اليوم الأربعاء، سلامة مواطنيها من الزلزال الذي وقع في محافظة إيباركي شمالي شرق البلاد.
وقالت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها تتابع آثار الزلزال في محافظة إيباركي الذي ضربها بقوة (5.6) درجة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.
وأهابت بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الأرقام 09055833862، 0335895242، متمنية السلامة للجميع.
وكان زلزال قوي بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق اليابان في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية، بأن شدة الزلزال الذي وقع على عمق 60 كيلومترًا سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في أجزاء من محافظة إيباراكي شمال شرق العاصمة طوكيو وكذلك في بعض البلديات في محافظتي تشيبا وتوتشيجي المجاورتين.
ولم تصدر السلطات حتى الآن أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان مهم من السفارة السعودية في اليابان بشأن زلزال إيباراكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.