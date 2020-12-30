فعال مع سلالة كورونا الجديدة.. بشرى سارة عن لقاح أكسفورد

أعلنت شركة استرازينيكا البريطانية اليوم الأربعاء، أن لقاح أكسفورد فعال مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا. وأعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر. وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية "وافقت الحكومة اليوم على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد" فيروس كورونا المستجد.

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