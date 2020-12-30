استعلام نتائج الطلاب بالهوية Results ID number عبر نظام نور للنتائج 1442

قدمت وزارة التعليم رابط نظام نور برقم الهوية فقط من أجل استعلام نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول، وذلك للتسهيل علي طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في مختلف المراحل التعليمية ’’الابتدائية – المتوسطة – الثانوية’’، ويمكنكم استخراج النتائج بالسجل المدني ورمز التحقق وفق التعليمات التي سنوفرها لكم الآن والمقدمة من الوزارة مع شرح مبسط لدخول موقع نور لنتائج الطلاب 1442 noor results، كما يتيح النظام دخول حساب ولي أمر الطالب لطباعة الشهادة بدون رقم سري.

أصدرت وزارة التعليم خطة تسجيل الطلاب عبر النظام الإلكتروني نور المركزي، وذلك عبر الموقع الرسمي صباح اليوم الثلاثاء 29 من ديسمبر 2020، وأكدت أن الحصول علي إشعار درجات الطالب يكون من خلال الدخول إلي النظام وتطبيق الخطوات الموضحة، بالإضافة إلي أن تفعيل رابط نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442 سيكون قبل بداية الإجازة لمنتصف العام حتي يتمكن الجميع من الحصول علي الدرجات بسهولة.

استعلام نتائج الطلاب نظام نور 1442

يمكنكم إجراء استعلام عن نتائج نظام نور منصة مدرستي برقم الهوية للفصل الدراسي الأول، هذا بعد أن تم تفعيل خدمة الحصول علي إشعارات طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بعد نهاية اختبارات الفصل الأول، وكل ما عليكم هو استخدام الشرح المرفق بالفيديو القادم، والتعرف علي كيفية استخدام المنصة من أجل استلام إشعار الدرجات بكل سهولة.

نضع بين أيديكم الآن كيفية استعلام عن نتائج نور بالهوية بكل سهولة.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه

يوفر نظام نور برقم الهوية فقط 1442 النتائج الفصلية من منصة مدرستي التعليمية، وقد أكدت الوزارة علي تفعيل الرابط الخاص بذلك فور انتهاء فترة اختبارات طلاب المملكة النهائية. لهذا نقدم إليكم شرح مبسط وسريع قبل إرفاق رابط نتائج نور بالسجل المدني، والتي تتضح لكم من خلال الصور المرفقة الآن.

كانت هذه خطوات سريعة من أجل دخول حساب نظام نور ولي الأمر نتائج الطلاب برقم الهويه الوطنية ورمز التحقق، ونضع بين أيديكم رابط الاستعلام الآن.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

قدمنا إليكم شرح سريع من أجل استعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني، ويمكنكم تنفيذ هذا من خلال الخطوات التالية:

يقوم الطالب بدخول رابط نور لنتائج الطلاب، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يتم استخدام الرابط المخصص للهوية فقط، من أجل استعلام النتائج برقم هوية الطالب.

يقوم الطالب بكتابة ’’رقم سجله المدني الخاص به، وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه’’.

يتم بالأخير الضغط علي بحث، ويستخرج شهادة الفصل الدراسي الأول.

شرح نظام نور لنتائج الطلاب 1442

يوفر لنا الفيديو التالي شرح مبسط من أجل دخول نظام نور برقم الهوية 1442 لإجراء الاستعلام عن النتائج برقم الهويه فقط.

تعرفنا علي شرح مبسط لاستخراج نتيجة الطالب، وكل ما عليكم هو الدخول إلي رابط نور برقم الهوية ورمز التحقق المرفق أعلاه.