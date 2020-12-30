عمل تورتة اقتصادية مش هتكلفك٣٠ جنية ومكون سحري هيخليها زي الجاهزة

طريقة عمل تورتة رائعة في المنزل بطريقة اقتصادية ومضمونه سوف يحبها الأطفال كما يمكن تحضيرها في أعياد الميلاد أو في عيد الحب أو أي مناسبة لديكم بكل سهولة كما نعلم جميعا حب الأطفال لتورتة عيد الميلاد، سوف نضيف مكون سحري للكريم شانتية لتصبح مثل الجاهزة، يمكن أن نحضرها لهم مساء وتصبح وجبة عشاء مميزة لهم كما أنها مغذية لاحتوائها على البيض وهو عنصر مهم للبروتين ويمكن تزيينها بالفواكه الموسمية المتاحة لدينا سوف نحضر لكي تورتة منزلية لا تتعدى تكلفتها ٣٠ جنيه.

٦ بيض.

فانيليا.

ملعقة بيكينج باودر.

نصف كيلو دقيق أسبونش.

نصف كوب من الماء.

المكوناتطريقه عمل تورتة فانيليا

نضع البيض في وعاء عميق ونضيف إليه الفانيليا وملعقة من البيكينج باودر ثم نضع نصف كيلو من دقيق الاسبونش ونضع نصف كوب من الماء ونضرب بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لون الخليط أبيض، سوف تعطيكي نتيجة أكثر من رائعة يفضل المضرب الكهربائي في وصفات التورت والجاتوه، ثم نحضر صينية ونغلفها من الداخل بورق الزبدة ونقوم بوضع قطعه دائرية أسفل الصينية وندهن بالزيت ثم نضع ورق الزبدة من الجوانب أيضا ونقوم بدهنه بالزيت، يساعد ورق الزبدة على تسوية الكيك بطريقة ممتازة تشبه التورت الجاهزة أو يمكن دهن الصينية بالزبدة ورش الدقيق عليها ثم نضع الخيط ونضعها في فرن ساخن لمده نصف ساعة بالضبط.

كوب ونصف كريم شانتيه خام

ماء مثلج.

ملعقتين من الجيلاتين.

كوب من السكر البودرة.

لتزين التورتة

لتحضير الكريم شانتيه نقوم بوضع بودرة الكريم شانتيه في إناء ونضيف إليها الماء المثلج ثم نقوم بوضع السكر البودرة ونضرب بالمضرب الكهربائي ويمكن استعمال المضرب اليدوي سوف نضيف مكون سحري للحصول على كريم شانتيه ثابت ولا يذوب بسهوله وهي طريقة محلات الحلواني،المكون السحري هو الجيلاتين نضع ملعقتان من الجيلاتين وذنوبهم في ماء حتى يتماسك ونضعهم على الكريم شانتيه ونضرب مرة أخرى بذلك نكون جهزنا الكيك والكريم شانتيه، يفضل وضع الكيك في الثلاجة واستخدامه في اليوم التالي، نقوم بتقسيم الكيك ل ٣ طبقات أو طبقتين ونضع القليل من عصير البرتقال أو الليمون على الكيك بالملعقة هذه الخطوة تضيف طعم رائع إلى الكيك، كما يمكن أن نضيف الفواكه أو الشيكولاتة لتزيين الكيك بذلك نكون قد حضرنا تورتة منزلية بطعم رائع وتكلفه بسيطه سوف يحبها الأطفال والكبار.