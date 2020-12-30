NOOR Results | نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 noor.moe.gov.sa الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور

نقدم لكم عبر موقع ثقفني، رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 للفصل الدراسي الأول عن طريق نظام نور برقم الهوية، حيث ضج محرك بحث جوجل من قبل الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور، لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب، وقد أعلنت وزارة التعليم عن انتهاء واعتماد درجات الطلاب استعدادا للإعلان عن نتائج الطلبة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور ويعتبر هذا هو الرابط الرسمي للاطلاع على النتائج.

ذكرت وزارة التعليم السعودية، بأنه يمكن الآن لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة (الإبتدائية والمتوسطة والثانوية) الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول من خلال رقم ادخال رقم الهوية وكود تحقق الطالب دون الحاجة إلى كلمة السر، وتأتى هذه الخطوات السهلة من أجل التسهيل على الطلبة وأولياء الأمور في معرفة نتائج الإمتحانات، ونستعرض لكم بخطوات بسيطة كيفية الاستعلام عن النتائج.

خطوات استعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1442

أتاحت وزارة التعليم في المملكة السعودية، إمكانية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول، من خلال تسجيل أولياء الأمور أو من خلال دخول الطلاب، وفي الخطوات التالية نشرح لكم خطوة بخطوة آلية الاستعلام عن النتائج بشكل مباشر، ويمكن استخراج النتائج عبر منصة مدرستي أيضا.

الخطوة رقم 1، يتوجه الطالب أو ولي الأمر نحو رابط نظام نور من هنا . الخطوة رقم 2، يقوم الطالب بكتابة الاسم رباعي. الخطوة رقم 3، يقوم الطالب بإدخال رمز التحقق. الخطوة رقم 4، تحديد السنة الدراسية. الخطوة رقم 5، الضغط على ايقونة استعلام حيث ستظهر النتيجة أمامك.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية فقط

يستطيع كل من الطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى رابط نظام نور، التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية، والحصول على نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الاول عن طريق رقم الهوية فقط، دون الحاجة إلى كلمة المرور، وتتوفر النتيجة على نظام نور لكافة المراحل الدراسية، وفور الإعلان عن النتيجة يمكن للطلاب الإستعلام ومشاهدة النتائج.