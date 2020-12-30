نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442 للطلاب وأولياء الأمور كافة المراحل والصفوف NOOR Results

نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442 للطلاب وأولياء الأمور كافة المراحل والصفوف قد تم الكشف عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، وهذا بعدما قالت الجهات المسؤولة عن الامتحانات والنتائج بأنها قد انتهت من وضع الخطوط العريضة لعملية الإعلان عن النتيجة فور انتهاء فترة الامتحانات ومن ثم تصحيح أوراق الإجابة ومراجعة الدرجات وبعد ذلك نشر النتيجة عبر رابط نظام نور 1442 عبر شبكة الإنترنت.

نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442

أكدت وزارة التعليم السعودية بأنها ستقوم بنشر نتائج الطلاب برقم الهويه ورقم السجل المدني وذلك من خلال موقع نظام نور التعليمي عبر شبكة الإنترنت، وهذا من أجل التسهيل على جميع الطلاب والطالبات في مختلف المدارس وجعل أولياء الأمور كذلك قادرين على معرفة تفاصيل النتيجة دون الذهاب إلى المدارس.

الجدير بالذكر بأن هذا العام الدراسي كان له طابع خاص داخل المملكة العربية السعودية وربما في مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب رغبة الوزارة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وهذا دفعها إلى تفعيل دور منظومات التعلم الإلكتروني مثل نظام نور وكذلك منصة مدرستي وغيرهم.

خطوات استعلام نتائج نور برقم الهويه 1442

هناك بعض الخطوات التي يتوجب على الطلاب وعلى أولياء أمورهم الالتزام بها من أجل الحصول على نتائج نظام نور برقم الهوية ورقم السجل المدني عبر شبكة الإنترنت ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو الجهات التعليمية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية الوطنية على النحو التالي: