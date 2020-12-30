نزوح 3 آلاف أسرة بـ دارفور جراء اشتباكات قبلية

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن الاشتباكات بين قبيلتى المساليت والفلاتة بولايتى جنوب وشمال دارفور تسببت بنزوح 3 آلاف أسرة. جدير بالذكر أن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين قبيلتى المساليت والفلاتة فى العامين الماضيين، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة فى أكتوبر.

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