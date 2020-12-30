عاجل.. مقتل مسلح خطط لتنفيذ عملية انتحارية خلال رأس السنة بالعراق

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فإنه بناء على اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم فى وقت سابق، وبعملية استباقية استخباراتية نوعية، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى، من قتل إرهابى انتحارى يرتدى حزام ناسف فى منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى والذى كان يخطط لتفجير نفسه فى قضاء بعقوبة أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأضافت أنه تم تفكيك الحزام الناسف والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف مع عتادها ورمانات يدوية كانت بحوزته.