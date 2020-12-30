جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، حظر دخول المزيد من البريطانيين إلى أراضيها بسبب عدوى فيروس كورونا المتحور، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحظر دخول البريطانيين بسبب سلالة كورونا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.