دشنت سلطنة عُمان اليوم "الأربعاء"، الموسوعة التاريخية المصورة "عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور"، وذلك بمقر المتحف الوطني العُماني الصرح الثقافي الأبرز في السلطنة.
وتضمنت الموسوعة التاريخية، رسالة - تم الإعلان عنها للمرة الأولي - موجهة من السلطان سعيد بن تيمور رحمه الله إلى ابنه السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، في 31 أغسطس عام 1972م.
وتأتي موسوعة "عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور"، في 4 مجلدات تضم 1792 صفحة و5188 صورة تم اختيارها من بين أكثر من 150 ألف صورة جُمعت من مختلف المصادر بهدف إعادة توثيق التاريخ العُماني لأكثر من 7 آلاف عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تُنشر لأول مرة.. رسالة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد من والده عام 1972م على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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