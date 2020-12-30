تُنشر لأول مرة.. رسالة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد من والده عام 1972م

دشنت سلطنة عُمان اليوم "الأربعاء"، الموسوعة التاريخية المصورة "عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور"، وذلك بمقر المتحف الوطني العُماني الصرح الثقافي الأبرز في السلطنة.

وتضمنت الموسوعة التاريخية، رسالة - تم الإعلان عنها للمرة الأولي - موجهة من السلطان سعيد بن تيمور رحمه الله إلى ابنه السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، في 31 أغسطس عام 1972م.

وتأتي موسوعة "عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور"، في 4 مجلدات تضم 1792 صفحة و5188 صورة تم اختيارها من بين أكثر من 150 ألف صورة جُمعت من مختلف المصادر بهدف إعادة توثيق التاريخ العُماني لأكثر من 7 آلاف عام.