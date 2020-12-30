مع استئناف الرحلات.. قرار عاجل للطيران المدني الكويتي لإعادة العالقين بالخارج

أعلن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، يوسف الفوزان، عن تسهيل تشغيل رحلات إضافية من الدول التي يتواجد فيها مواطنون عالقون بعد استئناف الرحلات التجارية اعتبارًا من 2 يناير المقبل.
ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الفوزان إن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل عودة المسافرين في هذه الظروف الاستثنائية.
فيما أكد مصدر للصحيفة الكويتية، أن الأجهزة الفنية في المطار تستعد لإعداد جداول الرحلات الإضافية تمهيدًا لعودة المواطنين.
وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر أمس، الثلاثاء، إعادة فتح المنافذ، واستئناف تشغيل الرحلات التجارية، بدءًا من الرابعة فجر السبت الموافق 2 يناير المقبل.
ووجه نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي، صالح الفداغي شركات الطيران العاملة، بالاستعداد للتشغيل وفق جدول الرحلات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وقال الفداغي في بيان، إنه ستتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.
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