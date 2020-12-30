روسيا تعلن تطوير "ترياق لكورونا" تصل فعاليته 99%

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية عن تطوير دوائين جديدين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وقالت رئيسة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/:"إن أول هذين العقارين هو بمثابة ترياق لعدوى كورونا لتأثيره المباشر على الجراثيم المسببة للفيروس، واجتيازه الاختبارات قبل السريرية التي أظهرت سلامته التامة وعدم تأثيره على صحة الناس بنسبة فعالية 99%".
وأوضحت أن وكالتها قد أعدت الوثائق اللازمة لطلب الترخيص بإطلاق الاختبارات السريرية للدواء، معربة عن أملها أن يحدث ذلك بحلول نهاية العام الجاري.
وتابعت سكفورتسوفا: " إذا أثبتت التجارب السريرية فعالية هذا العقار، فإنه سيصبح أول دواء آمن وفعال ذا أثر مباشر ضد الفيروس.. مبينة أن الدواء الثاني - الذي اجتاز الاختبارات السريرية وتستكمل حاليا آخر مراحل تسجيله- يهدف للوقاية مما يسمى "عاصفة السيتوكين" وتخفيفها في حالات الإصابة البليغة بمرض (كوفيد-19) " .
وتعني "عاصفة السيتوكين" الحالة التي يبدأ فيها نظام المناعة في جسم المصاب، في مهاجمة الخلايا السليمة وليس المريضة فقط.
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