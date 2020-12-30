لافروف يحذر من السفر إلى ليبيا.. ويؤكد استعداد موسكو لتقديم الدعم لحل الأزمة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن اهتمام موسكو بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة إلى ليبيا لاستعادة الاستقرار فيها، وحل أزمتها.

ودعا لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، خلال استقباله وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إلى التنسيق بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا.

كما طالب لافروف، المواطنين الروس بالحذر عند زيارة ليبيا، مؤكدا تطلع بلاده لتثبيت وقف إطلاق النار بالبلاد.

وكانت روسيا أعلنت عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة.

فيما تواصل تركيا العمل على إعادة رحى الحرب للدوران في ليبيا، خاصة مع زيارة وزير الخارجية التركي لطرابلس.

وأكد وزير الخارجية الليبي في حكومة بنغازي، عبد الهادي الحويج، أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، السبت الماضي، لطرابلس كان الهدف منها تأجيج طبول الحرب بعد التقدم المحرز في المسار العسكري واتفاق وقف إطلاق النار بين اللجنة العسكرية 5+5.

وأضاف الحويج: "وزير الحرب التركي يناقش الأوضاع السياسية، أمر يدعو للضحك على الليبيين واستغلالهم لتأجيج طبول الحرب رغم التقدم المحرز في المسار العسكري".

وتابع أن الزيارة محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي ليبي، و"على الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي الغاشم الحالم بعودة حكم الأستانة".