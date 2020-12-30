الفرسان الثلاثة.. هل تستطيع لقاحات فايزر وموديرنا وأوكسفورد مواجهة سلالة كورونا الجديدة؟

أثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا بسبب مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة.

وتوصل العلماء إلى 3 لقاحات حتى الآن أثبتت فعالياتها أمام فيروس كورونا خاصة السلالة الجديدة منه، وهي من إنتاج شركات فايزر وموديرنا ومؤخرا أسترازينيكا.

وأعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية اليوم الأربعاء، أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أكسفورد فعال مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية "وافقت الحكومة اليوم على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد" فيروس كورونا المستجد.

وفي الإطار ذاته، أعلنت وسائل الإعلام البريطانية بشرى سارة حول مدى فاعلية لقاح فايزر ومودرنا ضد سلالة كورونا الجديدة.

وتختبر شركتا الأدوية Pfizer وModerna ما إذا كانت اللقاحات التي طورتاها ضد كورونا فعالة أيضًا في تطوير أجسام مضادة ضد الطفرة التي تم اكتشافها في بريطانيا ودول أخرى.

وقالت موديرنا: "بناءً على البيانات المتوفرة لدينا، نتوقع أن يحمي اللقاح من الطفرة أيضًا، وسنجري مزيدًا من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد هذا التوقع".

وأشارت شركة فايزر إلى أنها تدرس الآن عدد العينات المأخوذة من الأشخاص الذين تم تلقيحهم "التي قد تُبطل السلالة الجديدة".

وفي سياق متصل قالت "ماريا فان كيرخوف" رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه "ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت".

كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة ولكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه.