جانتس: تشكيل تحالف قوي لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو

أكد زعيم حزب "كاحول لافان"، بيني جانتس، مواصلة الحياة السياسية وقيادته للحزب، والعمل على تشكيل تحالف قوي لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو.
وقال جانتس خلال مؤتمر صحفي، إن إنهاء مستقبل نتنياهو هو بمثابة إنجاز لحزب كاحول لافان، مشيرا إلى أن "الكثيرين حاولوا، لكنهم فشلوا، وحزبي هو الوحيد الذي نجح في ذلك".
وأضاف: "أنا لا أفكر بشخصي ومستقبلي، ما يهمني حاليا هو مستقبل إسرائيل هو لو اضطررت لدفع الثمن شخصيا لذلك".
ويعاني جانتس من انهيار في حزبه بسبب الانشقاقات المتتالية لوزراء وأعضاء كنيست وآخرين من حزبه، وسط توقعات بأن يكون الرجل الثاني في حزبه جابي أشكنازي خارج الحزب، وهو الأمر المتوقع إعلانه اليوم.
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