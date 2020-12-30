إصابة مسؤول كبير في الصليب الأحمر اللبناني بفيروس كورونا

أعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة اللبنانية، إصابة مسؤول مكتب حلبا في الصليب الأحمر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت الخلية في بيان، إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 26 إصابة، بينهم مسؤول مكتب حلبا في الصليب الأحمر اللبناني.

وكانت ​وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، سجلت الوزارة 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في لبنان إلى 175118، فيما وصلت الوفيات إلى 1430 حالة.