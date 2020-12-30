بوتين يهنئ ترامب وبايدن بعيد الميلاد ورأس السنة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلا من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن؛ بعيد الميلاد ورأس السنة. وأعرب بوتين - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - عن تمنياته بالصحة والرفاهية لترامب وأسرته، وكذلك السعادة والازدهار للشعب الأمريكي، مؤكدًا ثقته في أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة يمكنهما فعل الكثير من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في العالم.

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