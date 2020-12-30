إلغاء زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل بشكل مفاجئ

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، الأربعاء، أن زيارة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، ألغيت، بشكل مفاجئ، ودون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وأضافت الصحيفة أنه "على الرغم من أن الحكومة والشرطة الإسرائيلية، بدأوا بالفعل في الاستعدادات للزيارة، ألغيت بشكل مفاجئ زيارة بنس إلى إسرائيل، والتي كان من المقرر إجراؤها في 10- 13يناير أي قبل سبعة أيام من تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن".
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