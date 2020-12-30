لافروف يؤكد استعداد موسكو لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة في ليبيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، استعداد موسكو لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة في ليبيا.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نتطلع لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم بعض الخروقات".

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقية سلام في ليبيا.

وفي سياق آخر، أكد مستشار منظمة ليبيا لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن مصر تهتم بكل أقاليم ليبيا وليس الشرق فقط.

وأضاف الرميح خلال لقائه قناة الغد، أن زيارة وفد الجنوب الليبي للقاهرة هدفها التأكيد على ضرورة توحيد الأقاليم الثلاث في ليبيا.

وأوضح أن الجنوب الليبي أكثر منطقة عانت بشدة في الـ10 سنوات الماضية من تهميش وتدهور أحوال اقتصادية واجتماعية.

وشدد على أن القاهرة حريصة على وحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدا أن الجنوب الليبي مخترق من تجار المخدرات والمجرمين.