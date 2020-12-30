يرغب كافة العاملين بالقطاع التعليمية بالمملكة العربية السعودية معرفة خطوات التسجيل في الخدمة الذاتية عبر نظام فارس رغبتا في الحصول على كافة الخدمات المُقدمة لهم المتمثلة في إنجاز أي عمل إداري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات المختصة وغيرها من الخدمات الأخرى، لذا اليوم سوف نتناول المزيد من التفاصيل التي تخص نظام فارس تابعونا.

نظام برنامج فارس

نظام فارس هو أحد الأنظمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الذي يشمل نظام الخدمة الذاتية بشكل فرعي، حيث يُتيح هذا النظام إمكانية الحصول على الموافقة من قبل الجهات التي تمتلك السلطة الكاملة في منحها عن طريقة دون الحاجة للرجوع إلى شؤون هذه الهيئات.

خدمات نظام فارس

يُتيح نظام فارس الكثير من الخدمات المتنوعة لكافة المواطنين بالمملكة، ومن أبرز خدماته ما يلي:

يوفر نظام فارس إمكانية التحويل من الوظائف الإدارية للتعليمية بكل سهولة ويُسر.

خدمة الحصول على تمديد اجازة أو قطعها والرجوع للعمل.

إمكانية طلب اجازة أو تقاعد.

خدمة الاشتراك ودخول الدورات الخاصة بنظام فارس.

خطوات التسجيل في الخدمة الذاتية عبر نظام فارس

تستطيع التسجيل في الخدمة الذاتية عن طريق نظام فارس السعودي، مما يُمكنك من الاستفادة بشكل أكبر من كافة الخدمات المُقدمة عن طريق وزارة التربية والتعليم بالمملكة، ولكي تتمكن من التسجيل عليك اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الاتجاه إلى رابط نظام فارس الرسمي من خلال النقر هنا مباشرة.

مباشرة. بعد ذلك يتم النقر على خانة الخدمات الإلكترونية ثم الدخول للخدمة الذاتية.

كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاص بالمتقدم للتسجيل وإدخال رمز التحقق.

أخيراً يتم النقر على تسجيل دخول وبعدها يُمكنك الاستفادة بكل الخدمات الخاصة بهذا النظام بسهولة.

رابط التسجيل في الخدمة الذاتية عبر نظام فارس

أن التسجيل في نظام فارس لا يحتاج وقت طويل ولكن كل ما عليك هو إنشاء حساب خاص بك سواء كنت مُعلم أو موظف بأحد قطاعات المملكة لكي تتمكن من الاستفادة بشكل أكبر من جميع الخدمات المُقدمة من قبل هذا النظام، والجدير بالذكر أن السعودية تسعى لتحويل خدماتها إلى رقمية توفيراً للوقت والجهد على المواطنين ولكي تتمكن من التسجيل عبر نظام فارس اضغط هنا.