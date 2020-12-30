نظام فارس الرابط الجديد الخدمة الذاتية 1442 و طريقة التسجيل في نظام فارس للمعلمين والإداريين مع إرسال بيانات التطوير المهني

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن بدء قبول التقديم علي الانتقال من الوظائف الادارية إلى الوظائف التعليمية من اليوم الأحد 2 جمادي أخر حتي يوم 20/6/1439 من العام الهجري ومن خلال رابط نظام فارس تستطيعون معرفة شرح التقديم حتي لا تجدون مشاكل في التقديم.

نظام فارس الرابط الجديد الخدمة الذاتية 1442 هو فرع من فروع نظام فارس الالكتروني والتي تعتبر فرع من فروع نظام فارس للموارد البشرية في وزارة التعليم ومن أشهر البرامج التي تساعد الموظف سواء المعلم أو الاداري علي الخدمة الذاتية والتي تميزها عن غيرها بالحصول علي الموافقة علي الخدمات آلياً سواء من خلال نظام فارس للمعلمين أو نظام فارس للاجازات وغيرها من الخدمات الأخري، وسوف نقدم لحضراتكم خلال هذه المقالة شرح بالفيديو للتسجيل في الخدمة الذاتية في رابط نظام فارس الجديد وفيديو عن نظام فارس للاجازات شرحاً مبسطاً، كذلك تجدون في المقال طريقة ارسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس بالخطوات.

نظام فارس الخدمة الذاتية هي نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية وهى عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف سواء كان معلما أو إداريا الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً أي أنه يوجد نظام فارس للمعلمين وغيره من الإداريين دون التوجه للجهة في مقرها والتمكن من أداء الخدمة إلكترونياً.

كما يمكنكم متابعينا الكرام التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس الرابط الجديد عن طريق أربعة خطوات بسيطة وهي:

ادخال رقم السجل المدني السعودي. ادخال بيانات الحساب البنكي. ادخال رقم الهاتف الجوال. ادخال البريد الالكتروني.

وهذا فيديو شرح التسجيل في الخدمة الذاتية في نظام فارس الرابط الجديد

وقد تم من قبل غلق موقع نظام فارس الخدمة الذاتية وذلك من أجل تطوير وصيانة الموقع وقد كان المواطنون يعانون من اغلاق الموقع مما كان يجبرهم على التساؤل حول السبب ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي من اجل التوصل لمعلومة بمعرفة السبب ويبحثون في موقع جوجل أيضاً عن أسباب توقف الموقع وبعد أن تم تحديث الموقع وتطويره تم إعادة فتحه للمواطنين والمقيمين من أجل القيام بالاجراءات الالكترونية التي يريدون القيام بها منها معرفة موعد نزول الرواتب وعمل الاجازات عن طريق نظام فارس للاجازات وغيرها من الخدمات التي يحتوي عليها موقع فارس الالكتروني ومن خلال الرابط التالي الذي نوفره لكم يمكنكم الدخول للموقع لمن قام بالتسجيل من قبل أما الرابط الذي يوجد أسفل الصورة التالية خاص بالذين يقومون بالتسجيل لأول مرة واليكم الروابط

رابط الدخول والولوج لصفحة المسجل سابقاً بنظام فارس

نظام فارس للاجازات وطلب الادارة برفع قطع الإجازة عن طريق الخدمة المدنية

في نظام فارس للاجازات قامت الادارة العامة للتعليم في محافظة الرياض كل المنسوبين الحاصلين علي إجازات مستثناة أو إجازة رعاية مولود من أجل رفع وقطع إجازة في 28 من شعبان لعام 1438، وهذا الإجراء قد أتي بعد القرار الملكي الذي يقضي ببداية الإجازة الصيفية قبل الاول من شهر رمضان.

كما يجب علي الحاصلين علي إجازات مستثناة و إجازات رعاية مولود وكل من هو منسوب للإدارة القيام بمرافقة زوج، وأن يقوموا برفع قطع الإجازة من خلال الخدمة الذاتية في نظام فارس بعد أن كان تاريخ انتهاء الإجازة حسب التقويم الماضي في اخر دوام شهر رمضان، ليتغير تاريخ قطع الإجازة إليّ 28 من شهر شعبان عام 1438، وترفع بطريقة مباشرة بعد اعتماد قطع الإجازة من خلال المدير المباشر في اليوم التالي من تاريخ قطع الإجازة ليصبح الاعتماد يوم 29 من شهر شعبان من نفس العام.

بالنسبة لإجازة رعاية المولود فيكفي الرفع من نظام فارس للاجازات دون الحاجة للحضور لجهة العمل ولكن تعتمد من المدير المباشر؛ أما الإجازة المستثناة، اجازة المرافق فيجب الحضور لجهة العمل وتسجيل المباشرة واعتمادها من المدير المباشر.

وفي الفيديو التالي تجدون شرح نظام الاجازات في نظام فارس 1442 وهذا في حال عدم تمكنكم من القيام بالخطوات بمفردكم دون رؤية الفيديو فهو شرح مبسط لتفادي الصعوبات.

طريقة ارسال التطوير المهني للمدير وكذلك انشطة التطوير المهني

يبحث في هذه الفترة جميع الموظفين الذين لهم حسابات على نظام فارس على محرك البحث جوجل من أجل ارسال انشطة التطوير المهني وادخال البيانات الملزمون بكتابتها على موقع فارس ويريدون معرفة طريقة ارسال التطوير المهني للمدير سواء كان للمعلمين أو الاداريين ومن خلال الفيديو التالي تستطيعون فعلها

ملحوظة عن نظام فارس 1442

كل من قام بالتسجيل في برنامج فارس من قبل يمكنه الدخول مباشرة في الخدمة الذاتية دون الحاجة للتسجيل كمستخدم جديد؛ أما الذي لم يسجل من قبل في موقع فارس فيجب عليه التسجيل كمستخدم جديد عن طريق اتباع الخطوات الواردة في الفيديو السابق من أجل عدم إيجاد أي صعوبة عند التسجيل.

ويمكن لحضراتكم الدخول إليّ نظام نور التعليمي لمعرفة الشرح الخاص به وما يحتويه من مميزات وخدمات يقدمها نظام نور حيث أنه يحتوي على خدمات للطالب والمعلم وولي الأمر وهو برنامج خدمي مثل نظام فارس 1442 .