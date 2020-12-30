بعد أيام من تلقيه لقاح فايزر.. إصابة ممرض أمريكى بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن الممرض ماثيو و. الذى يبلغ من العمر 45 عاماً، أُصيب ​​​​​​​بفيروس ​كورونا​ بعد أيام من تلقيه اللقاح​​​​​​​، مشيرة إلى أن الممرض تلقى لقاح "فايزر" فى 18 ديسمبر، ولم يشكُ من أى آثار جانبية بعد ذلك سوى ألم بسيط فى الذراع.

وبحسب الشبكة الأمريكية، بعد ستة أيام، شعر ماثيو بإعياء فى ليلة عيد الميلاد بعد أن أمضى دورة عمل فى وحدة كوفيد-19. وأصيب ببرد وشعر فيما بعد بآلام فى العضلات وبالإرهاق.

من جانبه، قال كريستيان راميرز، خبير الأمراض المعدية فى مراكز صحة الأسرة بسان دييجو، إن "هذا السيناريو وارد"، مضيفا "نعلم من الاختبارات السريرية للقاح أنه سيستغرق ما بين عشرة أيام و14 يوما للبدء فى تكوين الحماية".

وتابع "تلك الجرعة الأولى تعطيك فيما نعتقد (وقاية) حوالى 50% وتحتاج للجرعة الثانية لرفعها إلى 95%".