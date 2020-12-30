إيفانكا ترامب تشيد بسياسات والدها: كان على حق بخصوص أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - علقت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته فى البيت الأبيض، على أزمة تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إنه لابد من إغاثة.





وكتبت إيفانكا فى تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "رئيسنا ترامب على حق - لقد عانى الناس ما يكفى من هذا الفيروس.. ليس ذنبهم"، مضيفة "يجب أن يوافق الكونجرس على صرف 2000 دولار كإغاثة مباشرة للشعب الأمريكى". وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 338 ألفا و544 حالة، وذلك عقب تسجيل 3708 حالات وفاة جديدة خلال أمس الثلاثاء.

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