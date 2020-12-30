عاجل.. إغلاق المناطق المحيطة بمطار عدن الدولى بعد تفجير صالة الاستقبال

جدة - نرمين السيد - وكانت 3 انفجارات بقذائف هاون قد استهدفت مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، إن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى فى صالة استقبال مطار عدن جراء الانفجار، مشيرا إلى أن وزراء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى حيث تم نقلهم إلى قصر المعاشيق فى عدن.

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