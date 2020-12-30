جونسون: إيجاز استخدام لقاح أكسفورد انتصار للعلم البريطانى

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون - فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر":"إنها لأخبار رائعة حقًا وانتصار للعلم البريطانى .. سننتقل الآن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين فى أسرع وقت ممكن". وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى بريطانيا قد أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (أكسفورد - أسترازينيكا)، بعدما أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح أنه فعال بنسبة تصل إلى 90% فى الوقاية من فيروس كورونا.

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