شاهد.. لحظة وقوع انفجار مطار عدن مع وصول أعضاء الحكومة الجديدة

هز انفجار عنيف مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأربعاء، بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة الانفجار العنيف، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من القاعة الرئيسية بالمطار وسط حالة من الذهول.

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