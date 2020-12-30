صدمة مذيعة عقب سماع التفجيرات الضخمة في مطار عدن.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر لحظة صدمة مذيعة قناة "الحدث"، بعد سماعها دوي انفجار ضخما في مطار عدن، بالتزامع مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لممارسة مهامها.
وفي مقطع الفيديو، تتحدث المذيعة مع مراسل القناة ردفان الدبيس، لتستمع إلى دوي انفجار، وتعبر عن صدمتها بالقول: "أوف.. يا رب.. دوي انفجار دوي انفجار".
وكان الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، حيث أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
ولفت مراسل "العربية"، إلى أن 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن، مشيرا إلى نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق.
وأشار إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن وزراء الحكومة اليمنية لم يصابوا في الهجوم، موضحا أن انفجارات عدن قد تكون ناجمة عن مسيرات مفخخة أو قذائف هاون.
بينما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الانفجار في مطار عدن كان ضخما وصاحبه إطلاق نار.
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