الخارجية الروسية تسلم السفيرة البريطانية مذكرة بشأن توسيع قائمة البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا

سلمت وزارة الخارجية الروسية، السفيرة البريطانية لدى موسكو، ديبورا برونرت، مذكرة بشأن توسيع القائمة السوداء لمواطني هذا البلد الممنوعين من دخول روسيا.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم /الأربعاء/ - أنه تم استدعاء السفيرة البريطانية لدى موسكو، ديبورا برونرت، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، حيث أُبلغت بأنه ردًا على الإجراءات غير البناءة وغير الودية للسلطات البريطانية بشأن فرض عقوبات غير مقبولة وغير معقولة في أكتوبر من هذا العام ضد مواطني روسيا الاتحادية بحجة تورطهم المزعوم في حادثة تسميم المدون الروسي أليكسي نافالني، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قرارا بزيادة عدد المواطنين البريطانيين الذين يُمنعون من دخول لروسيا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن هذه القائمة تشمل أولئك الضالعين في تصعيد أنشطة العقوبات المناهضة لروسيا في بريطانيا.