عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

ذكر موقع "العربية. نت"، اليوم الأربعاء، أن هناك عددا كبيرا من جثث الضحايا خارج صالة مطار عدن.

في السياق نفسه، أكد موقع "سكاي نيوز عربية" أن انفجارين أحدهما استهدف مدرج مطار عدن والآخر استهدف صالة الوصول.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن لحظة وصول وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وهز انفجار عنيف بمطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعة الرئيسية بالمطار وسط حالة من الذهول.