سقوط قتلى ومصابين في انفجار ضخم هز مطار عدن

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، سماع دوي انفجار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى المدينة لممارسة مهامها.
وقال مراسل "العربية"، إن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مؤكدا أن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى.
ولفت إلى أن 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن، مشيرا إلى نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق.
فيما ذكرت وكالة "رويترز" للأانباء، أن الانفجار في مطار عدن كان ضخما وصاحبه إطلاق نار.
وكانت الحكومة اليمنية الجديدة، من المقرر أن تبدأ عملها اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مؤكدا ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.
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