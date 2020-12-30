زلزالان جديدان يضربان كرواتيا.. والرئيس النمساوي يعرب عن تضامنه مع الشعب الكرواتي

ضرب زلزالان جديدان كرواتيا اليوم، الأربعاء، وقد شعر بهما سكان بعض الولايات النمساوية، وذلك في إطار سلسلة من الهزات الأرضية تضرب كرواتيا وتمتد تأثيراتها إلى النمسا.
وقالت مصادر إعلامية اليوم إن سكان كرواتيا يشعرون بحالة من الخوف بسبب سقوط أنقاض المنازل التى تهدمت بسبب زلزال الأمس.
وأضافت المصادر أن الزلزالين الجديدين وقعا في المنطقة المحيطة بمدينتي سيساك وبيترينيا الصغيرتين بقوة 4.8 و4.6 درجة على مقياس ريختر وعلى بعد حوالي 45 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة زغرب ولم يتم حصر الضحايا الجدد.
وقد أعرب الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، في تصريح له اليوم، عن تضامنه مع الشعب الكرواتي فى كوارث الزلازل المتوالية مقدما خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بسرعة الشفاء، لافتا إلى مساهمة بلاده فى جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وكان زلزال بلغت قوته 6.4 درجة قد ضرب أمس، الثلاثاء، وسط بلدتي بترينجا وسيساك وتسبب في مصرع سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين.
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