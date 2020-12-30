إيران تحدد هوية 45 من العملاء الذين ساعدوا في قتل سليماني

أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري اليوم، الأربعاء، أنه تم تحديد هوية 45 من العملاء الذين ساعدوا في قتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وفي سياق منفصل، قال حسين أمير عبداللهيان، مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشئون الدولية، إن "عدد المتهمين الرئيسيين في اغتيال الشهيد سليماني ارتفع إلى 48 أمريكيا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأضاف عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي عقده بشأن الإجراءات القضائية والقانونية لمواجهة قتلة سليماني، أن "القضاء الايراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف الاغتيال"، معربا عن أمله في أن يتم قريبا إصدار أوامر قضائية بحق المتهمين.

وتابع عبد اللهيان بالقول إن "إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب"، ورأى أن "إيران وجهت حتى الآن صفعات شعبية وعسكرية للإدارة الأمريكية الإرهابية"، على حد تعبيره.