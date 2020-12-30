أخبار اليمن : اجواء شديدة البرودة في 6 محافظات جبلية

اجواء شديدة البرودة في 6 محافظات جبليةقال المركز الوطني للأرصاد إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة سيستمر على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يستمر الطقس بارد إلى شديد البرودة على المناطق المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع .

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً إلى بارد على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ، أبين ، شبوة وحضرموت والمناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين خلال ساعات الليل و الصباح الباكر، إلى ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

وحذر المزارعين ورعاة المواشي والنحالين في المحافظات الجبلية من آثار البرد، على محاصيلهم الزراعية ومواشيهم وخلايا النحل.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم، بلغت 3 درجات في ذمار، 4 في صنعاء وعمران، 8 في إب والسدة، 9.5 في سيئون، و9.6 في حجة.

