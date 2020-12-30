شاهد .. اللحظات الأولى لانفجار مطار عدن

جدة - نرمين السيد - واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التى هبطت فى المطار الدولى، أعقب ذلك إطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، إن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى فى صالة استقبال مطار عدن جراء الانفجار، مشيرا إلى أن وزراء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى حيث تم نقلهم إلى قصر المعاشيق فى عدن.