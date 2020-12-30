وزير الإعلام اليمنى: الهجوم الإرهابى على مطار عدن نفذته ميليشيات الحوثى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام اليمنى، إن الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف مطار عدن نفذته ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطنى، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وكانت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة. من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، إن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى فى صالة استقبال مطار عدن جراء الانفجار، مشيرا إلى أن وزراء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى حيث تم نقلهم إلى قصر المعاشيق فى عدن.

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